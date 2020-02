Premierul demis Ludovic Orban, a afirmat, duminica seara, ca nu ii poate interzice ministrului Sanatatii, Victor Costache, sa opereze in timpul mandatului deoarece este "un chirurg foarte rar ca valoare" si pacientii il solicita. "Cum sa ii interzic? Pacientii pe care ii opereaza domnul Costache, ei solicita in mod expres sa fie operati de domnul Costache. Este un chirurg eminent. In ziua motiunii de cenzura nu a fost prezent, si chiar m-am bucurat ca un parlamentar PSD s-a legat de el, pentru ca a fost primit in Academia franceza de Chirurgie. Domnul Costache si-a inceput cariera si a activat,…