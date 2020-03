Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a anuntat ca, dupa declansarea epidemiei de coronavirus, numarul angajatilor Directiilor de Sanatate Publica a crescut cu 4.000, la nivel national.Intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Victoria, premierul a aratat ca intarirea Directiilor de Sanatate…

- Prefectura a anunțat ca mai mulți prahoveni s-au ales cu dosare penale pentru zadarnicire combaterii bolilor. Raportat la bilanțul național, mai bine de un sfert din anchetele privind aceasta infracțiune, incepute la nivel național, se deruleaza in Prahova. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat,…

- REȘIȚA – Potrivit ultimei raportari comunicate de Direcția de Sanatate Publica din Caraș-Severin, din data de 15 martie 2020, in județul nostru sunt autoizolate 303 persoane, 104 au ieșit din izolare, 47 sunt in carantina și cinci cazuri sunt confirmate cu COVID-19! Este vorba de patru carașeni și un…

- „Cred ca trebuie sa ne concentram pe cateva directii de actiune – intarirea Directiilor de Sanatate Publica si schimbarea de urgenta a acelora care nu-si fac datoria. Nu putem accepta sa fie directori aflati in concediu medical de o luna de zile sau directori care saboteaza incercarile pe care le-am…

- Premierul interimar, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca Directiile de Sanatate Publica (DSP) trebuie "intarite" si nu se poate accepta sa existe directori ale acestor institutii aflati in concediu medical timp de o luna sau care "saboteaza" incercarile de suplimentare a efectivelor de medici."Cred…

- Ministrul apararii naționale, Nicolae-Ionel Ciuca, a aprobat, marți, solicitarea venita din partea Departamentului pentru Situații de Urgența de a sprijini cu personal militar medical procedura de triaj epidemiologic de la punctele de trecere a frontierei de la granița de sud, vest și nord-vest a Romaniei.Potrivit…

- "Inca din momentele in care s-a vazut dimensiunea epidemiei, am rugat romanii din regiunile afectate sa evite orice deplasare care nu este necesara, pentru ca, la urma urmei, nu fac altceva decat sa-si puna in pericol membrii familiei, sa-si puna in pericol prietenii. Sigur, asta nu inseamna ca nu…