Stiri pe aceeasi tema

- Pro Romania a cerut Partidului National Liberal inlocuirea tuturor ministrilor propusi sa faca parte din cabinetul lui Ludovic Orban si care au fost respinsi de comisiile de specialitate ale Parlamentului, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, deputatul Mihaela Hunca. Aceasta a subliniat ca,…

- Ministrii propusi in Cabinetul Orban au fost audiati, marti si miercuri, in comisiile de specialitate ale Parlamentului, 3 din cei 16 primind aviz negativ de la parlamentari. Dupa audierile din comisii,...

- Ministrii propusi in Cabinetul Orban au fost audiati, marti si miercuri, in comisiile de specialitate ale Parlamentului, 3 din cei 16 primind aviz negativ de la parlamentari. Votul pentru investirea Guvernului Orban urmeaza sa aiba loc luni, de la ora 14,00, in plenul reunit al Parlamentului. Au primit…

- Marti si miercuri, ministrii propusi in Cabinetul Orban au fost audiati in comisiile de specialitate ale Parlamentului, trei din cei 16 primind aviz negativ de la parlamentari, potrivit Agerpres.Votul pentru investirea Guvernului Orban urmeaza sa aiba loc luni, de la ora 14,00, in plenul reunit al Parlamentului.Au…

- "Din informatiile pe care le am astazi, Guvernul PNL trece luni seara, cand va fi programat votul", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac miercuri seara, in emisiunea "Punctul de intalnire" de la Antena 3, moderata de Radu Tudor. "BREAKING NEWS-ul serii la Punctul de intalnire. Chirieac…

- Audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului s-au incheiat. Trei liberali desemnați pentru a face parte din Guvernul Orban au primit aviz negativ, respectiv Florin Cițu, propus la Finanțe, Ion Ștefan, propunerea pentru Dezvoltare și Violeta Alexandru, propusa la Ministerul Muncii, anunța…

- Astazi are loc a doua runda de audieri in comisiile de specialitate ale Parlamentului cu ministrii propusi in Guvernul Orban. La prima sedinta, ministrul propus pentru Tinere si Sport, Ionut Stroe, a adus un omagiu victimelor din Clubul Colectiv. La fel ca si ieri, ministrii propusi vin insotiti de…

- Astazi are loc a doua runda de audieri in comisiile de specialitate ale Parlamentului cu ministrii propusi in Guvernul Orban. La prima sedinta, ministrul propus pentru Tinere si Sport, Ionut Stroe, a adus un omagiu victimelor din Clubul Colectiv. La fel ca si ieri, ministrii propusi vin insotiti de…