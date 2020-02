Orban n-a prea avut ce promite, in vizita la Ford. Drumurile pe care le cere fabricantul de masini sunt inca in plop

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis Ludovic Orban, a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, dupa consultarile cu președintele Klaus Iohannis, ca nu mai exista niciun impediment pentru a fi introdus pe ordinea de zi a Camerei Deputaților proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi.Citește și: Cine…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban au plecat de la evenimentul de comemorare al eroilor Revolutiei din Decembrie 1989, dupa ce au participat la un mars in memoria celor cazuti in urma cu 30 de ani, au aprins o candela si au asistat la citirea numelor acestora, in fata Ministerului…

- Cei mai mari angajatori din economia Doljului, dupa forma de organizare, activeaza cu predilectie in domeniul prestarii de servicii diverse. La realizarea acestui top au fost luate in calcul datele din economie. Este vorba doar despre firme, organizate ca societati cu raspundere limitata (SRL) si societati…

- Ludovic Orban a afirmat ca Guvernul va alege varianta asumarii raspunderii Guvernului pe Legea bugetului de stat, in cazul in care Executivul ca constata ca exista un pericol de a tergiversa dezbaterea și adoptarea. Premierul a mai spus ca Legea bugetului trebuie adoptata pana la finalul anului.„Principalul…

- "Ne-am ferit sa avem o ajustare brusca si asta in conditiile in care avem de platit cresterea cu 25% a salariilor in sectorul public, de la 1 ianuarie. Avem de platit cresterea pensiilor, de la 1 septembrie, pe baza legii pensiilor, cu 40%, adica un impact bugetar de 24 de miliarde care sunt cheltuieli…

- Primarul Capitalei, Gabriel Firea, a afirmat ca prim-ministrul Ludovic Orban da dovada de „superficialitate in a trata actul de guvernare la nivel national, cat si guvernarea locala", declaratie facuta dupa ce seful Executivului a sustinut c,a pe perioada mandatului Gabrielei Firea, rezultatele pe proiectele…

- Liderii Alianței USR PLUS, Dacian Cioloș și Dan Barna, s-au intalnit vineri dimineața cu premierul Ludovic Orban pentru a discuta despre prioritațile Guvernului din perioada urmatoare. Conform celor doi, principalul punct pe ordinea de zi a fost alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.Citește…

