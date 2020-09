Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban afirma in mesajul transmjis luni, cu ocazia inceperii noului an scolar, ca elevii se intorc in clase pentru a-si continua pregatirea cu o lectie in plus pe care trebuie sa o invete: grija fata de propria sanatate si fata de cei din jur, subliniind ca ne confruntam cu un inamic…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca toate deciziile luate de Guvern in materie de sanatate publica in contextul pandemiei de COVID-19 au avut la baza punctele de vedere ale specialistilor, avand ca obiectiv apararea sanatatii si vietii romanilor, si a subliniat ca nu exista nicio legatura intre…

- Premierul Ludovic Orban si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, au avut, marti, o serie de intalniri cu reprezentantii sindicatelor din Sanatate, respectiv Federatia “Sanitas” si Federatia „Solidaritatea Sanitara” din Romania.

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis un avertisment turiștilor inainte de weekend. El spune ca romanii care iși vor petrece weekendul in stațiuni trebuie sa se protezeje pentru a nu-i imbolnavi „pe cei...

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la Constanta, referitor la aglomeratia de turisti de pe litoral, ca posibilitatea autoritatilor de a-i determina pe oameni sa respecte cu strictete regulile de prevenire a raspandirii noului coronavirus este limitata, la baza fiind pentru fiecare educatia,…

- Cumparaturile online au inregistrat o crestere substantiala post pandemie, in timp ce grija pentru sanatate este la fel de mare ca cea pentru locul de munca, insa intentiile privind cheltuielile au fost profund afectate, arata sondajul global PwC referitor la comportamentul consumatorilor, potrivit…

- Premierul Ludovic Orban s-a declarat revoltat și indignat dupa amânarea unei decizii în senat pe legea carantinei și izolarii. El a comentat ca nu înțelege „încapațânarea PSD de a trage de timp și a pune bețe în roate” guvernului, în condițiile în…