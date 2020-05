Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana se confrunta, in prezent, cu o provocare a carei rezolvare sta in solidaritate, acelasi principiu pe care s-a fondat, arata USR, intr-un mesaj de Ziua Europei. "In urma cu 70 de ani, odata cu infiintarea Uniunii Europene, a inceput si cea mai lunga perioada…

- Azi, pe 9 Mai, marcam 70 de ani de la Declarația lui Robert Schuman din 1950, care a simbolizat inceputul cooperarii franco-germane dupa Al Doilea Razboi Mondial și reintegrarea Germaniei de Vest in Europa de Vest. A fost un manifest puternic al dorinței de a uni Europa dupa dezastrul provocat de Al…

- Ziua Europei este sarbatorita anual in 9 mai. Cu aceasta ocazie, ADR Centru reamintește semnificația acestei date, dar și principalele oportunitați de sprijin oferite de Uniunea Europeana. ”Pe parcursul istoriei, data de 9 mai a marcat evoluția Romaniei. Semnificațiile acestei zile trec dincolo de importanța…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca Uniunea Europeana trebuie sa redevina democrata si solidara, pentru a depasi pandemia de coronavirus, criza migrantilor, Brexitul si deficitul de democratie in luarea deciziilor importante. „In urma cu 70 ani, prin Declaratia Schuman, Uniunea…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca Uniunea Europeana trebuie sa redevina democrata si solidara, pentru a depasi pandemia de coronavirus, criza migrantilor, Brexitul si "deficitul de democratie" in luarea deciziilor importante, anunța AGERPRES."In urma cu 70 ani, prin…

- Unitatea europeana se va vedea in mod special in planurile de relansare ulterioare pandemiei SARS-CoV-2, criza sanitara care a adus in discutie ideea de democratie, dar si pe cea de lider, a declarat, pentru AGERPRES, analistul Iulian Chifu. El a vorbit de perspectivele pe care le-a adus criza sanitara…

- Mai bine de un francez din doi vrea întarirea puterii autoritaților locale, potrivit unui sondaj realizat de firma de consultanța franceza ELABE. Pe de alta parte, imaginea Uniunii Europene pare sa se fi deteriorat în ochii francezilor ca urmare a crizei coronavirus, iar majoritatea populației…

- Uniunea Europeana va intampina probleme ''existentiale'' in cazul in care nu da dovada de solidaritate in criza privind epidemia COVID-19, a afirmat duminica secretarul de stat francez pentru afaceri europene Amelie de Montchalin, transmite AFP. ''Trebuie sa pregatim…