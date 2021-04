Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca lucrurile stau bine, in prezent, in cadrul coalitiei de guvernare, impasul fiind depasit. "Ceea ce este bine este ca am trecut de impas, am stabilit niste imbunatatiri ale protocolului de functionare a coalitiei. Intotdeauna solutiile vin atunci cand…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca lucrurile stau bine, in prezent, in cadrul coalitiei de guvernare, impasul fiind depasit. "Ceea ce este bine este ca am trecut de impas, am stabilit niste imbunatatiri ale protocolului de functionare a coalitiei. Intotdeauna solutiile vin atunci cand lucrurile…

- Noul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila, a depus juramantul, miercuri, la Palatul Cotroceni, iar Klaus Iohannis a avut un mesaj pentru aceasta, dupa scandalul care a fost la un pas sa destrame coaliția de la guvernare. "Preluați azi un minister foarte complicat, intr-o perioada dificila.…

- Dupa doua zile de discuții, liderii partidelor din coaliție se pare ca s-au ințeles, iar guvernarea va continua. Se va semna un addendum la acordul politic original, iar USR Plus va desemna u nou ministru al Sanatații. Din pacate, șefii coaliției nu au raspuns la nicio intrebare din partea jurnaliștilor…

- Vlad Voiculescu a declarat ca nu exclude ca USR-PLUS sa il propuna iar ministru la Sanatate, la mai puțin de o saptamana de la demitere. Florin Cițu a refuzat sa comenteze o astfel de varianta și le-a transmis partenerilor din coaliție sa numeasca urgent o propunere. ”Ii ajuta pe cei de la…

- Revocarea lui Vlad Voiculescu a scindat coalitia de guvernare. Președintele PNL Ludovic Orban a reactionat dur la atacurile partenerilor din USR – PLUS.Ludovic Orban: Prin declarațiile de ieri, fostul ministru al Sanatații mi s-a parut ca trece in bancile opoziției, alaturi de AUR și PSD, dand apa la…

- Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți intr-o ședința care are loc in biroul lui Ludovic Orban de la Parlament. Premierul Florin Cițu nu participa, el fiind intr-o vizita de lucru la Craiova, anunța Antena3. Liderii coaliției vor discuta despre soarta ministrului Sanatații, Vlad…

- Ne intoarcem in comunism? Inițiativa idioata impotriva AUR! Zeci de personalitați din societatea civila au semnat o petiție prin care cer liderilor coaliției sa inceteze dialogul cu AUR! Zeci de personalitați din societatea civila au semnat o petiție adresata liderilor coaliției, Ludovic Orban,…