Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca în prezent nu se platesc pensii speciale pentru primari, mentionând ca el, în mandatul de premier, si Guvernul Cîtu au prorogat intrarea în vigoare a prevederilor în acest sens a Codului administrativ. Declarația…

- ”In acest moment nu se platesc pensii speciale pentru primari. Eu, in calitate de prim-ministru, am prorogat, iar Florin Cițu a menținut masura. (...) In legea pensiilor se va reglementa acest subiect amplu, exista o comisie la nivel de coaliție, care pregatește reforma pensiilor (...) Prefer sa nu…

- ”In acest moment nu se platesc pensii speciale pentru primari. Eu, in calitate de prim-ministru, am prorogat, iar Florin Cițu a menținut masura. (...) In legea pensiilor se va reglementa acest subiect amplu, exista o comisie la nivel de coaliție, care pregatește reforma pensiilor (...) Prefer sa nu…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca intrarea in vigoare a pensiilor speciale pentru primari a fost amanata, iar chestiunea va fi reglementatta in viitoarea lege a pensiilor. Declarația vine dupa ce copreședintele USR PLUS, Dan Barna a spus ca liberalii s-au abținut la votul din comisia parlamentara…

- Il susținem pe premier și consideram ca e mai importanta buna guvernare decat persoana unui ministru, spune președintele PNL, Ludovic Orban, dupa ce Florin Cițu a decis revocarea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații. „Am luat act de decizia premierului. Așa cum am declarat și luni,…

- USR PLUS ia in calcul sa mearga la sedinta coalitiei inclusiv cu propunerea ca Florin Citu sa fie inlocuit de Ludovic Orban la sefia Executivului, aceasta fiind o conditie pentru ca actuala formula de guvernare sa fie mentinuta. Surse din USR PLUS au declarat pentru News.ro ca, in contextul…

- Orban a precizat ca peste zece liberali, printre care Sergiu Bilcea, Nicolae Giugea și Luminița Barcari, au fost sunați și chemați la DNA Brașov. Aceștia ar putea depune plangere la Poliție. ”S-a petrecut un lucru absolut incredibil. Foarte mulți colegi deputați din PNL, cu 20, 30, 40 de minute inaintea…

- Orban a precizat ca peste zece liberali au fost sunați și chemați la DNA Brașov. Aceștia ar putea depune plangere la Poliție. ”S-a petrecut un lucru absolut incredibil. Foarte mulți colegi deputați din PNL, cu 20, 30, 40 de minute inaintea exercitarii votului pe proiectul de desființare a SIIJ, au fost…