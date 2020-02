Stiri pe aceeasi tema

- Riscam sa intram intr-un blocaj! (pana acum ce a fost?) datorat, evident, PSD Cu poza sa marțiala de președinte reales, Klaus Iohannis a facut o scurta declarație prin care a informat națiunea ca Ludovic Orban și-a depus mandatul de premier desemnat. Cele 15 zile in care ar fi trebuit sa fie investit…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost desemnat luni sef al campaniei liberalilor pentru alegerile locale si parlamentare. PNL isi propune sa desemneze pana la 1 martie candidatii la primarii, iar in perioada 1 - 7 martie toti candidatii sa fie validati in forurile statutare. "Biroul Executiv al PNL…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, arata ca delegația PNL va merge la Cotroceni și vor inainta propunerea de premier Ludovic Orban, dar și susținerea pentru alegerile anticipate.”Obiectivul PNL este de a face posibile alegerile anticipate, de a inceplini condițiile necesare pentru a-i permite…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca in chestiucea moțiunii merge mai departe indiferent de riscuri. Ciolacu admite posibilitatea ca moțiunea sa nu treaca, deși insista ca matematic nu poate da greș. Chiar și in cazul unui eșec al acestui demers, Ciolacu spune ca va merge mai departe cu moțiunea…

- Liderul liberalilor, premierul Ludovic Orban, este convins ca PNL se va impune in alegerile parlamentare din acest an, indiferent daca acestea vor fi anticipate sau la termen. El a declarat, vineri, la Iasi, ca "Parlamentul actual nu mai are nicio legatura cu optiunile politice ale romanilor…

- Candidații PNL la alegerile locale vor fi desemnați pâna în data de 1 martie, a anunțat luni liderul liberalilor, Ludovic Orban, care a precizat ca pentru București vor fi efectuate sondaje atât la nivelul sectoarelor, cât și al întregii capitale.„Termenul…

- "Premierul nu are de ce sa demisioneze. Planul nostru exclude aceasta varianta", a spus Roman, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, intrebat daca o demisie a lui Ludovic Orban din functia de premier ar putea deschide calea pentru anticipate. Roman a subliniat ca alegerile anticipate reprezinta…

- Premierul Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au decis organizarea de alegeri anticipate, care ar putea avea loc in același timp cu alegerile locale. Ludovic Orban a facut anunțul imediat dupa ședința de vineri pe care a avut-o cu Iohannis, la Cotroceni, dar a refuzat sa spuna daca va demisiona…