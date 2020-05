Stiri pe aceeasi tema

- Sunt balbe la nivel guvernamental privind deplasarea in afara localitații din 15 mai. Premierul Ludovic Orban a evitat sa mai faca declarații pe marginea acestui subiect, spunand ca o decizie va fi comunicata cel mai probabil pe 14 mai.„Vom prezenta public aceasta informație, cand se va lua…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca intenția Guvernului este de a prelungi masura șomajului tehnic și dupa ridicarea starii de urgența.”Intenția Guvernului este de a prelungi masura șomajului tehnic pana in luna iunie, pana la data de 15 iunie.”, a spus Ludovic Orban.

- Spania extinde starea de urgenta impusa pentru a combate pandemia de coronavirus pentru inca doua saptamani incepand de duminica. Masura permite guvernului sa controleze deplasarile oamenilor in timp ce relaxeaza gradual izolarea nationala, informeaza Reuters.

- Se pare ca autoritațile nu exclud prelungirea starii de urgența pe data de 15 mai in loc de relaxarea masurilor, intrucat exista deja 4 scenarii posibile, scrie Digi24. Scenariul este luat in calcul de autoritați, care mai au in lucru alte 3 variante, printre care inlocuirea starii de urgența cu stare…

- Guvernul va prelungi masura platii somajului tehnic de catre stat cu o perioada de doua saptamani sau de o luna, dupa incetarea starii de urgenta, a anuntat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, in cadrul unei discutii cu antreprenorii organizata de Clubul Oamenilor…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca dupa ce va trece starea de urgenta se gandeste sa depuna motiune simpla impotriva lui Florin Citu. Liderul social-democrat a spus ca a discutat despre acest lucru si cu alti lideri politici. „Am vorbit si cu alti lideri politici, in acest moment…

- Secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat, a aratat, sambata, ca starea de urgența decretata ca urmare a pandemiei de coronavirus va fi, cel mai probabil, cu inca o luna dupa termenul de 16 aprilie. „ Daca vorbim de starea de urgența e foarte posibil sa ajunga sa fie prelungita inca…

- Premierul Ludovic Orban, aflat in izolare la Vila Lac 1, a facut duminica declaratii referitoare la masurile ce se vor lua odata cu intrarea in starea de urgenta, care se va produce efectiv luni. Ludovic Orban si guvernul sau au fost investiti sambata, iar in aceeasi zi, presedintele Klaus Iohannis…