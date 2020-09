Orban: Fiecare şcoală a avut propria organizare; asigurăm tablete pentru toţi copiii Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca, la inceputul anului scolar, fiecare unitate de invatamant a avut propria organizare, iar profesorii au comunicat cu parintii alaturi de care au stabilit anumite reguli.



"Fiecare scoala a avut propria organizare. Scoala nu poate sa controleze ce se intampla in afara scolii. Fiecare director de scoala, fiecare diriginte de clasa, fiecare invatator a comunicat cu parintii si au stabilit anumite reguli. Regulile respective nu au fost standard. Noi am impus niste reguli care au fost respectate si salile au fost pregatite, dezinfectate, au existat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrului Educației, Monica Anisie, i-a cerut ministrului Sanatații, Nelu Tataru, sa elimine declarația pe proprie raspundere din partea parinților. Se pare ca documentul prin care ar fi trebuit ca parinții sa iși asume ca nu au simptome de COVID-19 și ca elevii nu au intrat in contact cu persoane…

- Parinții nu vor mai da declarație pe propria raspundere cand iși vor trimite copiii la școala din 14 septembrie, așa cum prevad normele pentru inceperea anului școlar puse in dezbatere de Ministerul Sanatații, spune ministrul Educației, Monica Anisie, anunța MEDIAFAX.Monica Anisie a declarat…

- Declarația pe propria raspundere revine in actualitate. Parinții care iși duc copii la școala vor trebui din toamna sa completeze o declarație pe propria raspundere, cu consecințe penale, la inceputul fiecarui ciclu de prezența fizica in spațiul școlar. Ministerul Sanatații a publicat pe site-ul oficial…

- Ziarul Unirea DECLARAȚIE pe propria raspundere. Parinții iși vor duce copiii la școala pe semnatura. DOCUMENT Ministerul Sanatatii a publicat in sfarsit ghidul cu masuri pentru inceperea scolii. In prima zi de scoala, tu trebuie sa completezi o declaratie prin care iti asumi faptul ca nu iti vei duce…

- In prima zi de scoala, parintii trebuie sa completeze o declaratie prin care isi asuma faptul ca nu vor duce copilul in colectivitate daca prezinta simptome ale bolii COVID-19 sau daca au intrat in contact cu cineva care a fost confirmat pozitiv.

- Presedintele a subliniat faptul ca toti elevii si cadrele didactice vor trebui sa respecte aceleasi reguli de baza, pentru ca nu va fi publicat un manual de reguli de prevenire a infectarii. "Atunci cand un elev acuza simptome, trebuie trimis la medic ca sa verifice care este problema, in…

- Ministerul Sanatații a publicat marți seara un proiect de ordin privind normele sanitare pentru noul an școlar. Parinții trebuie sa semneze o declarație pe propria raspundere ca ulterior copiii sa fie primiți la școala.

- Potrivit șefului DSU, copilul poate transmite coronavirusul, iar din acest motiv, parinții trebuie sa fie foarte atenți la copiii lor cand se intorc acasa. "Ramane copilul, vrand, nevrand, un vector de transmitere, iar de aici trebuie sa fim foarte atenți ce se intampla in școala pentru ca, atunci cand…