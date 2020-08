Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz a lasat de inteles, luni, ca ar putea demisiona, in contextul in care Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare, ia in considerare sa opereze unele schimbari in executivul de la Varsovia in urma recentelor alegerilor prezidentiale, transmite…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca planul de recuperare economica al Uniunii Europene ar fi inacceptabil daca fondurile vor fi legate de condiții privind respectarea statului de drept și ca Budapesta și-ar putea exercita dreptul de veto ca o ultima opțiune, relateaza Reuters.Cei…

- Primul ministru polonez Mateusz Morawiecki a declarat, joi, ca oamenii nu ar trebui sa se teama sa voteze in al doilea tur al alegerilor prezidențiale, care va avea loc pe 12 iulie, deoarece noul coronavirus a devenit o boala „ca oricare alta”, noteaza Reuters. Actorul Andrzej Duda, candidatul la președinție…

- Autoritațile ungare ingradesc din nou libertatea de circulație a romanilor, a susținut premierul Ludovic Orban marți. Acesta i-a cerut ministrului Vela sa ia legatura cu omologii sai ungari și apoi sa sesizeze Comisia Europeana. La inceputul ședinței de Guvern de joi, Orban a spus ca Ungaria a luat…

- Deputatul PSD Ioan Dirzu acuza un blat intre Guvernul Orban si "celalalt guvern Orban", prin intalnirea lui Bogdan Aurescu cu Peter Szijjarto din 26 mai. Potrivit deputatului, cele doua guverne s-ar fi inteles ca Romania sa nu mai celebreze Tratatul de la Trianon. Scopul ar fi obtinerea sprijinului…

- Guvernul conservator polonez a castigat joi un vot de incredere din partea parlamentului, dupa ce premierul Mateusz Morawiecki a solicitat pe neasteptate sustinerea legislativului de la Varsovia, decizie considerata drept o tentativa de sprijinire a partidului sau, 'Lege si Justitie' (PiS), inaintea…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a cerut joi parlamentului, in mod neasteptat, un vot de incredere pentru guvern, decizie considerata drept o tentativa de sprijinire a partidului sau, 'Lege si Justitie' (PiS), inaintea alegerilor prezidentiale de la finalul acestei luni, transmite Reuters potrivit…

- Persoanele care sosesc din Romania sau Ucraina si vor sa ramana pe teritoriul Ungariei trebuie sa intre intr-o carantina de 14 zile, a precizat Lakatos.Relaxarea restrictiilor legate de cele doua tari face obiectul unei analize atente, a mai spus el, afirmand ca Romania si Ungaria 'nu arata…