Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi, cu ocazia unei vizite in judetul Arges, ca intentia PSD este de a distruge Pilonul II de pensii. "Este clar ca PSD urmareste sa fure banii romanilor care au contribui la Pilonul II de pensii. Este clar ca PSD vrea sa distruga Pilonul II de pensii, sa ii lase fara pensia suplimentara la care au dreptul angajatii care sunt activi. Sigur ca reactia opiniei publice este in schimb foarte puternica in toate segmentele, nu numai cei patru milioane si ceva care sunt afectati, ci si alte categorii de populatie reactioneaza extrem de negativ. Inclusiv in media,…