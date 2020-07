Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Constanța, ca direcțiile de sanatate publica reprezinta, in acest moment, „principala santinela impotriva epidemiei” de coronavirus. De asemenea, șeful...

- Președintele Klaus Iohannis are azi, la Palatul Cotroceni, o noua ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19. Reuniunea incepe la ora 14:00 și vor participa mai mulți membri ai Guvernului. Potrivit administrației prezidențiale, vor fi prezenți premierul Ludovic Orban, viceprim-ministrul…

- Sambata, 11 iulie, s-a desfașurat, incepand cu ora 9.00, o ședința de lucru in sistem videoconferința, sub conducerea Prim-ministrului Guvernului Romaniei domnul Ludovic Orban, cu participarea ministrului afacerilor interne, domnul Marcel Vela, ministrului sanatații, domnul Nelu Tataru, ministrului…

- Cheloo a transmis un mesaj halucinant despre coronavirus. Ludovic Orban anunta cat timp vom mai purta masca: Prioritatea noastra o reprezinta sanatatea romanilor "Asasinat administrativ al spiritului. #refuzdebotnița!!! Spitalele refuza sa interneze pacienți cu simptome de Covid.…

- Yoga poate proteja impotriva COVID-19, spune un instructor. Desigur, practicat de 4 sau 5 ori pe saptamana, cate 20 de minute. Teoria e susținuta de premierul Indiei, Narendra Modi, care indeamna oamenii sa practice yoga cat mai des.Alice are 34 de ani, este instructor si spune ca yoga poate…

- Parlamentul ungar a aprobat marti ridicarea controversatei stari de urgenta instituita in lupta impotriva epidemiei covid-19, care i-a permis premierului Viktor Orban sa guverneze prin decret timp de peste doua luni, atrgandu-si critivi aprige, relateaza AFP potrivit news.ro.Aceasta legislatie…

- Premierul italian Giuseppe Conte a fost audiat - timp de trei ore - vineri, de catre procurori, cu privire la strategia aplicata de Guvernul sau in lupta imporiva epidemiei covid-19, care s-a soldat cu peste 34.000 de victime in tara, relateaza Reuters.

- Angajati ai sistemului sanitar spaniol au manifestat, purtand uniforme verde cu alb, in fata mai multor spitale, la Madrid, pentru a cere mijloace suplimentare in aceasta regiune, cea mai afectata de covid-19 in Spania, relateaza AFP potrivit news.ro.Infirmieri si medici au respectat doua…