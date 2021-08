Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, anunta ca a dat o dispozitie, dublata de o alta dispozitie a Comisiei de organizare a Congresului PNL, prin care toti membrii PNL care indeplinesc conditiile pentru a vota la alegerile interne pentru sefia PNL Timisoara sa fie inclusi pe listele cu delegati. „Presedintele…

- Alegerile interne pentru funcția de președinte al PNL Timișoara au fost caștigate, sambata, de viceprimarul municipiului,Cosmin Tabara. Cosmin Tabara a obținut 238 de voturi, in timp ce contracandidatul sau, deputatul Claudiu Chira, a intrunit 119 voturi. Neoficial, Tabara este considerat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca la PNL Timisoara au avut loc „incalcari grosolane ale democratiei interne”, savarsite de Alin Nica, Danut Groza, Alina Gorghiu si Bogdan Ghelbere, pe care le condamna public. Liderul partidului a anuntat ca ii va sanctiona pe cei vinovati si va anula alegerile…

- Alegerile pentru conducerea filialei PNL Timișoara au debutat cu un mare scandal. Taberele care susțin pe Florin Cițu și Ludovic Orban s-au luat la cearta. O parte sunt in strada și acuza ca nu sunt lasați sa intre ca sa voteze, iar cealalta parte, la balconul instituției. Mai multe echipaje de jandarmi…

- Ludovic Orban a declarat liberalii au mai fost dati afara din functii publice, dar acest lucru s-a întâmplat de catre reprezentantii PSD si nu de catre cei ai PNL. El a mai afirmat ca trebuie sa fie o campanie interna pozitiva, dar ca nu el a declarat ca presedintelui PNL i s-a umflat capul,…

- ​Premierul Florin Cîțu nu a exclus sâmbata varianta apariției unui al treilea candidat la Congresul PNL care va avea loc în septembrie. ”Orice este posibil”, a spus Cîțu, prezent la alegerile PNL București , întrebat de jurnaliști despre un astfel de scenariu.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ii recomanda lui Alin Nica, liderul organizației de la Timiș sa iși dea demisia daca nu este mulțumit de modul in care s-au derulat alegerile in organizația pe care o conduce. Intrebat ce parere are despre declarația lui Alin Nica, dupa ce liderul PNL Timiș a spus ca…

- La Timiș se duc lupte grele in pregatirea alegerilor interne. Sambata au loc alegerile in organizația municipala Timișoara, acolo unde un tanar de numai 30 de ani, Raul Ambruș, are șanse mari de a prelua conducerea. Cum Raul Ambruș face parte din echipa care il susține pe Ludovic Orban la alegerile…