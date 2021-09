Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte PNL Ludovic Orban a anunțat luni ca și-a depus la partid demisia de la conducerea Camerei, avertizand ca, daca in urmatoarele maximum 15 zile, premierul Cițu nu o va depune la Camera Deputaților, și-o va depune personal.

- Oamenii lui Cițu sunt desemnați azi dupa ce, ieri, Florin Cițu a devenit președinte al PNL. PNL alege noua echipa de conducere, la o zi dupa ce Florin Cițu a devenit președinte al partidului. Congresul PNL l-a ales, sambata, 25 septembrie, pe Florin Cițu ca președinte al partidului. Ludovic Orban, care…

- ​​Provocat de Ludovic Orban sa-și puna pe masa demisia în alb, Florin Cîțu nu ia în calcul sa plece de la Palatul Victoria daca pierde alegerile din partid. „Eu sunt în cursa pentru președinte PNL, despre acest lucru discutam. Celalalt obiectiv al meu este sa avem o…