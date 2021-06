Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca dupa ultimul vot exprimat se incheie campania pentru alegerile interne in PNL si a subliniat ca, desi delegatii vin la Congres cu o orientare din partea conducerii filialei, fiecare are "propriul discernamant".



"In unele judete o sa castige o echipa care imi este mie favorabila, in alte judete o echipa care ii este favorabila lui Florin (Florin Citu - n.r.). E greu de numarat la filiale. Felul meu de a face campanie a fost indreptat catre membrii partidului. (...) Am incercat intotdeauna sa castig increderea prin respectul pe care l-am…