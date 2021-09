Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca deja este o competitie in PNL in privinta functiei de presedinte al Camerei Deputatilor, mentionand ca poate sa-si doreasca oricine aceasta functie, dar trebuie sa aiba "capacitatea si datele necesare" pentru a indeplini acest obiectiv.



Intrebat daca si-a manifestat vreun parlamentar liberal intentia de a cere schimbarea sa de la conducerea Camerei Deputatilor, Orban a spus: "Nu am idee de o astfel de propunere".



"Sigur ca sunt destui care se gandesc ca le-ar sta bine sa fie presedinte al Camerei Deputatilor, deja…