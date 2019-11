Orban: Deficitul bugetar va crea nişte constrângeri extrem de mari în anul viitor Nivelul deficitului bugetar ramas de la guvernarea anterioara ''va crea niste constrangeri extrem de mari'' in 2020, a afirmat premierul Ludovic Orban vineri seara, la Pitesti, in cadrul unei intalniri cu membrii organizatiei PNL Arges.



"Pur si simplu acest deficit bugetar este creat doar de tipul de politica clientelara pe care ei l-au generat si de modul de sifonare a banilor publici pe care l-au promovat. Evident ca acest deficit bugetar va exista si ne va crea niste constrangeri extrem de mari in anul viitor, pentru ca e clar ca in anul viitor va trebui sa strangem… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

