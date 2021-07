Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca nu a inteles nimic cand a vazut ca secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Cosmin Baciu, a fost demis la scurt timp dupa ce a fost numit in aceasta functie. "In cadrul negocierilor, la Ministerul Sanatatii PNL este reprezentat de doi secretari…

- Cosmin Constantin Baciu, medic ortoped susținut de PNL Bacau, a fost numit ieri, 8 iulie, in funcția de secretar de stat in Ministerul Sanatații și retras dupa doar o zi, astazi, 9 iulie. Atat decizia de numire, cat și cea de revocare, ambele semnate de premierul Florin Cițu, au fost publicate in Monitorul…

- Baciu este medic specialist Ortopedie Traumatologie la Spitalul Clinic de Urgența București și colaboreaza, de asemenea, și la o clinica privata.Potrivit surselor Realitatea PLUS, acesta ar fi fost demis deoarece este un apropiat al lui Ludovic Orban. Mai exact, se pare ca acesta l-ar susține pe actualul…

- Potrivit unei decizii aparute azi (vineri) in Monitorul Oficial, premierul Florin Cițu a semnat o decizie de eliberare a lui Cosmin Constantin Baciu din funcția de secretar de stat in Ministerul Sanatații. Acest lucru s-a intamplat la nici 24 de ore dupa ce in Monitorul Oficial a aparut decizia…

- Florin Cițu, in calitate de ministru interimar la Sanatate, va participa la ora 11:30 la o ședința in sistem online cu reprezentanții DSP-urilor din țara. Apoi, premierul va avea o intalnire, tot online, cu managerii spitalelor suport COVID, a informat Guvernul Romaniei.Inaintea discuțiilor, secretarul…

- Decretul semnat de presedintele Klaus Iohannis privind revocarea lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii a fost publicat, miercuri, in Monitorul Oficial. Voiculescu a fost revocat din functie de premierul Florin Citu. Prim-ministrul anunta ca interimar la conducerea MS va…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca liberalii nu contesta drepul USR PLUS de a numi un alt ministru al Sanatații ”responsabil”, in locul lui Vlad Voiculescu. Principalele declarații ale liderului PNL: ”Am luat act de decizia premierului Florin Cițu de a elibera din funcție ministrul…

- Ludovic Orban a anunțat ca PNL il susține complet pe premierul Florin Cițu in decizia de a il demite pe Vlad Voiculescu din fruntea Ministerului Sanatații. Președintele PNL a aratat ca nu exista o alta soluție decat continuarea actualei coaliții de guvernare și USR-PLUS trebuie sa faca acum o noua nominalizare…