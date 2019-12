Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Timisoara, ca PNL are discutii cu demisionarii din Pro Romania, mentionand, ca, in acest moment este importanta intarirea sprijinului parlamentar. Orban a spus despre unii dintre demisionari ca "au fost decisivi in investirea Guvernului". "Ei sunt mai de dreapta, nu sunt din fostul PSD. Daca va uitati, Sorin Campeanu, sunt din zona social-liberala, Daniel Constantin, deputatul Baneas, Daniel Florea, ei provin din zona centru-dreapta, ei au initiat Pro Romania, dupa care a venit Ponta (Victor Ponta-n.r.)…