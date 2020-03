Premierul interimar, Ludovic Orban, a declarat joi seara ca in bugetul de stat exista banii necesari pentru majorarea pensiilor cu 40% incepand cu 1 septembrie, insa nu si fondurile necesare pentru dublarea alocatiilor de stat pentru copii, in consecinta, Guvernul va ataca la Curtea Constitutionala respingerea Ordonantei de Urgenta privind amanarea pana la 1 august a majorarii acestora.



"Am fost obligati sa adoptam ordonanta de urgenta de prorogare a termenului de intrare in vigoare. Prorogarea termenului de intrare in vigoare a fost facuta pana la data de 1 august, cand am previzionat…