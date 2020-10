Orban: Am luat decizia de schimbare a prefectului Capitalei

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat miercuri dimineața ca prefectul municipiului București, Gheorghe Cojanu, va fi schimbat din funcție. Fostul comisar de poliție Traian Berbeceanu este printre “posibilii candidați”. Orban a justificat ca nu putea sa anunțe de luni ca il va schimba din funcție pe prefectul…

- Traian Berbeceanu a fost angajat marti ca functionar public la grupul deputatilor PNL, au declarat surse politice, pentru News.ro. Premierul Ludovic Orban ia in calcul schimbarea lui Gheorghe Cojanu cu Berbeceanu in functia de prefect al Capitalei, numire care poate fi facuta prin hotarare de Guvern.

