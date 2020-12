Stiri pe aceeasi tema

- In urma ședinței de astazi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, s-a dispus menținerea in scenariul roșu a localitaților Campeni, Mihalț, Sancel și Valea Lunga și in scenariul galben localitațile Cergau și Saliștea. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a dispus Hotararea nr. 94 pentru adoptarea a noi masuri pentru localitațile Blaj, Ciuruleasa și Vințu de Jos, Sebeș , Bistra, Cetatea de Balta, Garbova, Lunca Mureșului, Rimetea și Unirea. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a dispus Hotararea nr. 94 pentru adoptarea a noi masuri pentru localitațile Blaj, Ciuruleasa și Vințu de Jos, Sebeș , Bistra, Cetatea de Balta, Garbova, Lunca Mureșului, Rimetea și Unirea. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a dispus Hotararea nr. 94 pentru adoptarea a noi masuri pentru localitațile Blaj , Ciuruleasa și Vințu de Jos, Sebeș, Bistra, Cetatea de Balta, Garbova, Lunca Mureșului, Rimetea și Unirea. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru…

- Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 30.11.2020 – 13.12.2020, la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale din județ, transmisa Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba de catre Direcția de Sanatate Publica Alba. In temeiul: Legii nr. 136/2020…

- Datorita creșterii ratei incidenței de cazuri COVID-19 la mia de locuitori, localitațile Baia de Arieș, Bucium, Lunca Mureșului și Stremț intra in scenariul roșu, iar Galda de Jos, Ighiu, Jidvei, Meteș, Poșaga și Saliștea, in scenariul galben. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19…

- Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 24.11-07.12.2020, la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale din județ, transmisa Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba de catre Direcția de Sanatate Publica Alba; In temeiul: -Legii nr. 136/2020…

- Ziarul Unirea DOCUMENT| O localitate din Alba SCAPA de RESTRICȚII. Scenariu ROȘU pentru cinci localitați din județ și GALBEN pentru inca cinci Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 20.11-03.12.2020, la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale din județ,…