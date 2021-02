Locuitorii din Ierusalim au trait joi rara experienta de a-si vedea locurile sfinte acoperite de zapada, pe Domul Stancii si pe Zidul de Vest asternandu-se un strat alb in urma unei furtuni de zapada din cursul noptii, relateaza Reuters. Inainte de rasarit, copiii s-au grabit sa se bata cu bulgari de zapada in afara portilor Orasului Vechi, in timp ce credinciosii se indreptau spre locurile sfinte pentru iudaism, islamism si crestinism. Foto: (c) ABIR SULTAN/EPA Furtuna de zapada a inceput miercuri seara, iar autoritatile au suspendat transportul public si au blocat drumul principal spre Ierusalim.…