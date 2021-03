Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștiul este aproape in totalitate incercuit de localitați carantinate, in care rata de infectare a depașit 6 la mie. Prefectura Ilfov a anuntat, joi seara, ca localitatile Berceni, Branesti si Otopeni intra in carantina, la ora 22.00, pentru o perioada de 14 zile. Citește și: Dr.…

- De astazi, niciun elev din Tunari, Popești-Leordeni, Otopeni și Berceni nu mai merge fizic la școala, ci invața exclusiv in sistem online.Pe de alta parte, este foarte probabila introducerea declarației pentru circulația in mai multe localitați de langa București, pe langa Bragadiru, Chiajna și Cornetu,…

- Avand in vedere faptul ca, in ultimele 14 zile, rata de infectare/1000 de locuitori la nivelul județului Timiș a crescut, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției a facut, ieri, o analiza la nivelul unitaților administrative-teritoriale care au rata de infectare peste 6/1000 de locuitori.…

- Ca urmare a creșterii incidenței cazurilor de Co-Vid 19 peste pragul de 1,5/1000 locuitori, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea nr. 48/01.03.2021, prin care se introduc restrictii in aceasta unitate administrativ-teritoriala. Astfel, activitatea operatorilor economici…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a aprobat, in sedinta de vineri, ca 154 de unitati de invatamant sa functioneze in scenariul galben, 57 in cel rosu si 42 in cel verde. "Se aproba scenariul de functionare corespunzator fiecarei unitati de invatamant din judetul Ilfov…

- Masura de carantinare zonala se prelungeste cu 14 zile pentru comuna Ciorogarla de marti, de la ora 5,30, potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului - Judetul Ilfov, transmis AGERPRES. Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si a avizului…

- Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si avizului Institutului National de Sanatate Publica, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a adoptat, vineri, in sedinta extraordinara, Hotararea CJSU nr. 3, prin care s-a facut propunerea…

- Prelungirea carantinei pentru localitatea Mogoșoaia din Ilfov este motiv de nemulțumire in orașul Mogoșoaia. Un consilier local USR Plus susține intr-o postare pe Facebook ca nu se respecta „principiul proporționalitații”, susținand ca in alt oraș din județ situația este mai grava, dar nu au fost luate…