Orasul New York, aflat in plina relansare a sezonului turistic, a inaugurat miercuri "Ferris Wheel", o roata de peste 30 de metri instalata in piata Times Square si care ofera vederi spectaculoase asupra panourilor publicitare, relateaza EFE. Atractia, prezenta si in alte mari metropole ale lumii si deschisa pana la 12 septembrie, doreste sa devina un simbol al revenirii si sa aduca "mai multa energie si emotie" acestei zone care a devenit pustie in lunile de pandemie si care in prezent va reuni multimile", a declarat primarul orasului, Bill de Blasio, la o conferinta de presa. "Aceasta roata…