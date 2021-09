Orasul Negresti-Oas conduce TOP-ul national. Incidenta Covid a trecut de 6 la mie !

Stiri pe aceeasi tema

- In peste 30 de orașe din Romania este obligatoriu certificatul verde Covid, pentru ca incidența Covid este mai mare de 3 la mie, potrivit CNCAV.Lista anunțata de CNCAV:Satu Mare, Negrești Oaș, 6.27Valcea, Hoezu, 5.65Maramureș, Vișeu de Sus, 5.25Valcea, Baile Govora, 4.81Dolj, Bechet, 4.65Ilfov, Bragadiru,…

- Peste 30 de orașe din Romania au incidența Covid mai mare de 3 la mie, potrivit unei liste care a fost facuta publica marți de CNCAV. Printre reședințele de județ se regasesc Satu Mare, Bistrița, Timișoara, Baia Mare, Cluj-Napoca și Botoșani.

- 268 de localitați din Romania inregistreaza o rata a incidenței mai mare de 3 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, ceea ce inseamna intrarea in scenariul roșu, potrivit datelor publicate astazi de Grupul de Comunicare Strategica. De la acest prag, autoritațile trebuie sa instituie o serie de restricții,…

- Incepand cu data de 6 septembrie 2021, zonele București, jud. Ilfov, Nord-Vest și de Vest din Romania au fost incluse de catre autoritațile spaniole pe lista regiunilor de risc. Restul regiunilor din Romania nu sunt incluse pe lista autoritaților spaniole privind regiunile de risc. Lista actualizata…

- Incepand cu data de 6 septembrie 2021, zonele București, jud. Ilfov, Nord-Vest și de Vest din Romania au fost incluse de catre autoritațile spaniole pe lista regiunilor de risc. Restul regiunilor din Romania nu sunt incluse pe lista autoritaților spaniole privind regiunile de risc. Lista actualizata…

- Sala Sporturilor Olimpia va gazdui, in weekend, o noua competitie de gimnastica ritmica importanta, federatia romana de profil, in colaborare cu COSR, MTS si Primaria Municipiului Ploiesti, prin Clubul Sportiv Municipal Ploiesti, organizand, de vineri pana duminica, editia 2021 a Campionatului National…

- Cel mai bine platit job al saptamanii care se incheie a fost obtinut de un inginer IT, care si-a negociat un salariu de 5.400 de euro net pe luna pentru un program flexibil de 30 de ore pe saptamana si poate munci de acasa, se arata in datele prezentate de platforma de recrutare BestJobs. Potrivit…

- Platforma de rezervari și programari online Bookingham este acum disponibila in 10 orașe din Romania. La un an de la lansarea in Cluj-Napoca, Bookingham se extinde in alte 9 locuri din țara: Alba Iulia, Baia Mare, Brașov, București, Oradea, Satu Mare, Sibiu, Targu Mureș și Timișoara.