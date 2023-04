Orașul în care luptăm pentru evitarea retrogradării Pentru a doilea sezon la rand, formația de volei feminin a Bacaului a reușit sa treaca peste toate obstacolele și sa se salveze de la retrogradare. Evident, nu este un trofeu. Dar, ținand cont de circumstanțe, are savoarea unuia. Așa l-am perceput anul trecut. Iar anul acesta, chiar mai mult. Deși formatul de campionat 2022-2023 […] Articolul Orașul in care luptam pentru evitarea retrogradarii apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

