Orasul Halle din estul Germaniei va desfasura vineri ceremonii marcand atacul terorist comis de un extremist de dreapta in urma cu un an asupra sinagogii localitatii in timpul sarbatorii evreiesti Yom Kippur, relateaza dpa, potrivit Agerpres.

Presedintele federal Frank-Walter Steinmeier si presedintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Josef Schuster, sunt asteptati sa participe la ceremonii.

La 12.01 (10.01GMT) viata in oras se va opri pentru trei minute marcand ora de acum un an cand au fost trase primele focuri de catre Stephan Balliet, in timp ce el incerca sa ia…