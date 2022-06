Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Grebenișan și soțul ei o țin din vacanța in vacanța. Nici nu s-au intors bine din Barcelona, ca și-au facut din nou bagajele și au plecat la munte, dar de data asta, la noi in țara. Stațiunea din Romania preferata de cei doi indragostiți. Cat costa o noapte de cazare aici.

- Carmen Grebenișan a luat o pauza de la contracte și colaborari și se bucura de cateva zile de relaxare alaturi de soțul ei. Cei doi au decis sa paraseasca meleagurile și sa se lase impresionați de peisajele superbe din Spania. Celebrul influencer nu lasa nimic la voia intamplarii atunci cand vine vorba…

- Voucherele de vacanta emise in anii precedenti mai pot fi utilizate pentru rezervari pana la 30 iunie 2022, a anuntat Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT), potrivit Agerpres. In paralel, angajatii pot utiliza voucherele de vacanta emise in acest an, in cazul in care sumele au fost deja…

- Mai multe vedete din showbiz-ul romanesc se afla in vacanțe, la fel și in cazul Cristinei Șișcanu. Vedeta a ales o destinație o stațiune de lux din Italia care este spectaculoasa. Cei care doresc sa aiba un peisaj superb se pot bucura de o vacanța in Portofino. Iata cat costa noapte de cazare aici!

- A inceput perioada vacanțelor și vedetele de la noi aleg destinații care mai de care mai luxoase. Este și cazul Corinei Caragea, care a ales sa se relaxeze cateva zile, in Valencia, pe plaja Las Arenas. Iata cat te costa daca vrei sa iți petreci acolo vacanța.

- Dan Bittman cu siguranța nu are nevoie de prea multe prezentari, fiind unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țara. Pe langa realizarile pe plan muzical, acesta are și o afacere de succes langa București.

- Lino Bucci, de la Chefi la cuțite, a murit. In 2019, Lino Bucci a participat la emisiunea culinara de la Pro TV, alaturi de familia sa, formata din soție și cele doua fiice ale sale. Marți, Mayla a facut anunțul cel dureros despre tatal ei, pe contul sau de socializare.Lino a lasat in urma doua fiice,…

- Deși sub atacul direct al rușilor din 24 februarie, afacerile din Ucraina gasesc modalitați pentru a se menține pe linia de plutire. Unul dintre exemple este grupul hotelier Ribas, deținut de antreprenorul Arthur Lupashko, ale carui hoteluri au devenit...