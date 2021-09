Stiri pe aceeasi tema

- Pe site-ul „petitieonline.com” a fost lansata o petiție prin care se urmarește strangerea de semnaturi pentru redeschiderea Bibliotecii Orașenești „George Bacovia” din Buhuși. Biblioteca a fost inchisa cu incepere din 2 septembrie „deoarece in Consiliul Local nu a fost aprobata de consilierii de la…

- La numai un an de la preluarea combinatului chimic din Borzești, Chimcomplex, omul de afaceri Ștefan Vuza s-a intalnit cu salariații la o „campeneasca”, o sarbatoare a acestei intreprinderi in care s-au marcat 50 de ani de la inființarea ei. Sarbatoarea a fost numita „Ziua porților deschise”, titlu…

- La Biblioteca Orașeneasca „George Bacovia” din Buhuși va fi vernisata, joi, 12 august, de la ora 12,00, expoziția de pictura „Debut”, cu tablouri semnate de Ioana-Suzana Tautu. Evenimentul este organizat de Primaria Buhuși, in parteneriat cu Biblioteca „George Bacovia” și cu Asociația „Renașterea”,…

- Romfilatelia a lansat in circulație, inclusiv prin magazinul sau din Bacau, emisiunea de marci poștale Jocurile Olimpice de vara, Tokyo 2020. La intrecerile olimpice participa peste o suta de sportivi sub culorile tricolorului romanesc. Cele șase timbre ale emisiunii, cu valorile nominale de 1,70 de…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Șahului, Primaria Buhuși și C.S.O. Buhuși au organizat o competiție pentru copii: Cupa „Micul șahist”. Competiția a fost gazduita de Biblioteca Orașeneasca „George Bacovia”, locul in care iși desfașoara activitatea Secția de Șah a C.S.O. Buhuși, coordonata de prof.…

- In Bacau a avut loc ceremonia dedicata Zilei Drapelului. Ziua Drapelului National este marcata in fiecare an, la 26 iunie, fiind instituita prin Legea 96/1998. Cu acest prilej, in Capitala si in toate municipiile resedinta de judet, sunt organizate ceremonii publice de inaltare a Drapelului National.…

- Cu ocazia implinirii a 100 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Japonia și Romania, in municipiul Bacau a avut loc, la mijlocul saptamanii trecute, cea de a patra ediție a evenimentului „Japonia departe-aproape de Bacau”, organizat de Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu” și gazduit…

- * Cristian Mareș, asistent social la Spitalul din Buhuși, și Mihaela Tabara, asistent social la DGASPC Bacau, s-au numarat printe caștigatorii acestei ediții Ateneul Roman din Capitala a gazduit la inceputul acestei saptamani ediția a VII-a a Galei Naționale a Excelenței in Asistența Sociala organizata…