Stiri pe aceeasi tema

- Partenerii din proiectul național de cercetare RoNaQCI – Romanian National Quantum Communication Infrastructure, care are ca obiectiv dezvoltarea in Romania a unei infrastructuri de comunicații cuantice de peste 1.500 de kilometri și crearea a șase rețele metropolitane in orașele București, Iași, Cluj-Napoca,…

- Haos si disperare la deschiderea noului mall din Craiova- Promenada. Localnicii au luat cu asalt centrul comercial, pregatiti sa prinda cat mai multe oferte in magazine. S-au impins, s-au imbrancit si au alergat cat i-au tinut picioarele pentru a nu rata surprizele anuntate de retaileri. Debandada totala…

- ”Am adaugat aeronave si echipaj de rezerva, suport logistic, am investit foarte mult in infrastructura, astfel incat daca exista probleme, oamenii sa rezolve aceste probleme mult mai repede decat inainte. Si daca te uiti la performanta noastra in august si septembrie, nu am mai anulat zboruri. Iar in…

- Sibiul se pregateste sa devina, din 1 pana in 13 octombrie, Capitala Operei din Romania. Anul acesta la Sibiu Opera Festival se reunesc cele mai importante Opere din tara: Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, solistii Operei Brasov si, pentru prima data, Opera din Iasi – care participa cu spectacolul…

- Chiar daca e doar luna august, e momentul oportun sa-ți pregatești incalțamintea de iarna. Scoate-o de la naftalina și du-o la SPA Shoes. Pe langa servicii de curațare de calitate, luna aceasta ai și reducere de 20 %. E vara inca, insa timpul trece repede. Iar cand vine vorba de incalțaminte, e bine…

- "Astazi, 08.08.2023, la ieșire din stația Barabant, un utilaj feroviar care se afla și lucra la infrastructura feroviara a intrat in gabaritul de trecere agațand și a smulgand ușa de acces a ultimului vagon din compunerea trenului IR 1836 Cluj Napoca – București Nord, care circula pe linia alaturata.Menționam…