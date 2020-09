Orange a câștigat licitația pentru cele 82.000 de tablete Elevii care incep școala saptamana viitoare așteapta 250.000 de tablete promise de Guvern, dar vor primi doar 82,826. Caștigatorul licitație este operatorul Orange Romania, iar licitația nu a fost contestata. Șefa Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), Cornelia Nagy, a declarat pentru Edupedu.ro ca pana la ora limita de depunere a contestațiilor legate de licitația pentru tablete nu a fost depus niciun dosar. Aceasta inseamna ca Orange va semna contractul și va incepe livrarea celor peste 82.000 de tablete, cu conexiune la internet timp de doi ani. Valoarea contractului se ridica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

