Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a anunțat sambata, 2 iulie, ca Romania a obținut șapte medalii la Ediția a VII-a a Olimpiadei Internaționale de Geografie pentru Europa (EGeo). Patru dintre acestea au fost caștigate de juniori și trei de seniori. In secțiunea rezervata juniorilor, s-au impus Andreea Șoie (clasa…

- Patru elevi din Bihor au obținut media 10 la Evaluarea Naționala. Aceștia sunt de la Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, Școala Gimnaziala „Oltea Doamna”, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” și Liceul Greco Catolic „Iuliu Maniu” din Oradea.

- Samsung prezinta inițiativa la Bucharest Tech Week București, Romania – 16 iunie, 2022 – Samsung Electronics lanseaza programul Samsung Ecosystem for Education Development, inițiativa educaționala creata de companie prin care iși propune sa aduca produsele și tehnologia Samsung mai aproape de peisajul…

- Ministerului Educației a demarat un proiect pilot prin care intenționeaza sa digitalizeze corectarea lucrarilor de la clasele a VIII-a și a XII-a in toata țara. Inițiativa face parte din planul ministrului Sorin Cimpeanu de a reforma sistemul de invațamant din Romania.

- Tudor Chirila a transmis un mesaj de Ziua Copilului, in care a subliniat ca Romania nu-si iubeste copiii. Postarea sa s-a viralizat in scurt timp pe Internet. Tudor Chirila a povestit ca ziua de 1 Iunie este o zi in care ne prefacem ca viitorul copiilor conteaza și ca majoritatea tinerilor din zilele…

- Casa de Cultura Carei, director Szucs Jozsef, anunța ca luni, 23 mai 2022, incepand cu ora 18.00, la Teatrul Municipal Carei s-a derulat spectacolul de teatru-dans dupa poemul omonim de Petofi Sandor, Janos Viteazul. Evenimentul, organizat de Teatrul Szigligeti din Oradea a beneficiat de atenția și…

- Schimbari radicale in sistemul de invațamant. Cimpeanu: Elevii nu vor mai da teste pe hartie și dispare tabla clasica / Nu vor mai fi note, ci rapoarte descriptive Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President…

- Daca doriti sa incepeti o afacere, dar sunteti coplesiti de provocarile care apar la inceput de drum, exista o posibilitate simpla de a dezvolta un business – achizitionarea unei francize. Compania GICA are o vechime de peste 25 ani pe piata din Romania. Cu o astfel de experienta vasta, in domeniul…