Stiri pe aceeasi tema

- ■ vor avea loc doua intilniri pe 17 si 24 februarie, de la ora 15:00 la 17:00 ■ pariciparea este gratuita, pe baza permisului de biblioteca ■ Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ Neamt organizeaza un atelier de martisoare si felicitari de primavara, in cadrul caruia se vor desfasura activitati care…

- „Il invidiez pe Dan Iacob pentru sansa de a-l fi intilnit pe Noica in carne si oase: i-a simtit timbrul vocal, i-a auzit dictia, i-a vazut miscarea sprincenelor, i-a urmarit leganarea degetelor“, sustine Sorin Lavric Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ gazduieste lansarea cartii „Sunetul Noica, o…

- ■ manifestarea face parte din proiectul „Sa cunoastem istoria judetului prin memoria comunitatii. Oameni, locuri, fapte“ ■ simpozionul „Ioan Zenembisi, un profesor de neuitat. 95 de ani de la nastere“ se va desfasura pe 13 februarie, cu incepere de la ora 17:00 ■ Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“…

- ■ Biblioteca Judeteana a gazduit intilnirea Grupului „Seminte cu suflet“ si a celor pasionati de agricultura fara utilizarea substantelor chimice de sinteza ■ „Acum nu se mai pune pret pe calitate, ci pe cantitate si pe obtinerea de profit cu produse indoielnice“, a declarat unul dintre participanti…

- ■ actiunea are loc pina la jumatatea acestui an si se adreseaza copiilor cu virste intre 2 si 12 ani ■ Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ Neamt organizeaza trei cluburi de lectura pentru copii, pe categorii de virsta, in cadrul Sectiei de carte pentru copii & Ludoteca „Ion Creanga“, in perioada ianuarie…

- ■ actiunea a demarat de pe 20 ianuarie si se adreseaza copiilor cu virste intre 6 si 12 ani ■ ateliere vor avea loc in fiecare zi de luni, timp de 18 saptamini, pina pe data de 25 mai 2020 ■ Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ Neamt face inscrieri pentru atelierele logico-educative pe care le organizeaza…

- Doi copii de cinci, respectiv sapte ani, din Suceava, doua tinere de 19 si 22 de ani, din Botosani s o femeie de 37 de ani, din Braila, au ajuns la spital, dupa accidentul rutier produs joi, 26 decembrie, la Pipirig. Politistii au demarat o ancheta pentru vatamare corporala din culpa. “Din primele cercetari…

- ■ evenimentul are loc pe 17 decembrie in Sala Cupola ■ cartea include uraturi personalizate din perioada 2008 - 2018 ■ Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ Neamt gazduieste lansarea cartii „Uraturi“ de Costache Lupu, aparuta recent la Editura Sensul. Evenimentul are loc pe 17 decembrie 2019, de la…