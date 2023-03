Ora Pământului. Cât mai rezistă planeta la atacurile celei mai evoluate specii, omul Potrivit Ministerului Mediului, anul acesta, de Ora Pamantului 2023, World Wildlife Fund (#WWF) lanseaza provocarea de a darui o ora pentru Pamant in fiecare luna. Desfasurata in ultima sambata a lunii martie, in acest an fiind 25 martie 2023, Ora Pamantului („Earth Hour”) este cunoscuta in special pentru momentul „stingerii luminilor” („Lights Out”), intre orele 20.00-21.00, eveniment la care participa oameni din intreaga lume inca de la prima celebrare din anul 2007, potrivit www.earthhour.org . Anul acesta, organizatorii evenimentului, World Wildlife Fund (WWF), si-au propus ca evenimentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

