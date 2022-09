Stiri pe aceeasi tema

- Protestul incepe astazi, 21 septembrie, la ora 21:00. Sunt planificate mitinguri in centrele multor orașe din Rusia. Mișcarea Vesna a anunțat un protest la nivel național impotriva mobilizarii anunțate de Putin pe 21 septembrie. Activiștii au anunțat acest lucru pe Twitter. Aceștia propun ca cetațenii…

- Laura Cosoi, care a nascut a treia fetița pe 23 iunie, a revenit la munca la nici trei luni de cand a devenit iar mama. Intr-un interviu pentru playtech.r o, actrița a marturisit ca a revenit la munca, repeta pentru o noua piesa de teatru. E preocupata insa și de silueta ei dupa naștere, insa nu ține…

- Județul Alba: Toți copiii vor reveni fizic la ore Noul an scolar va începe cu problemele cunoscute de ani. Unele școli sunt înca în renovare, altele nu au avize sau paza. Autoritațile din județul Alba au anunțat ca, de luni, toți copiii vor reveni fizic la ore, cu toate…

- O femeie din Brazilia si cei doi copii ai sai au fost eliberati de politie intr-o stare avansata de malnutritie dupa ce au fost sechestrati in conditii ingrozitoare timp de 17 ani de sotul ei la Rio de Janeiro, anunta politia, citata de Le Figaro. "Cei doi tineri, despre care se spune ca ar fi copiii…

- Un spaniol sta de mai multe zile la poarta adapostului de animale din localitatea Uricani, dupa ce autoritatile i-au luat 15 dintre cainii de care avea grija, pe motiv ca nu erau ingrijiti corespunzator.David Manuel, un spaniol in varsta de 51 de ani, a ajuns in Romania in urma cu patru ani si s-a apucat…

- Daca vrei sa știi cum adopți un caine, e bine sa știi și ce presupune prezența lui, precum și responsabilitațile pe care le ai odata cu adopția unui animal de companie. Descopera ce inseamna sa adopți un caine de la un adapost, cum il alegi, care sunt pașii de urmat și de ce sa ții cont:Ce inseamna…

- Prefectul județului Cluj, Irina Munteanu, a discutat, luni, cu inspectorul general al IȘJ Cluj, Marinela Marc, despre noile reglementari care urmeaza sa intre in vigoare in urmatorul an școlar, precum și situația copiilor ucraineni.

- Autoritatile romane anunta ca bebelusul care a ajuns la un spital din Danemarca, la inceputul anului, cu suspiciune de „sindromul bebelusului scuturat” si ai carui parinti au fost arestati, a fost repatriat. El a fost dus la bunicii materni si va fi supravegheat de autoritatile din Vaslui.