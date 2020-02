Opt persoane au murit și alte 21 au fost rănite, după cutremurul din Turcia Opt persoane au murit, iar altele au ramas prinse sub daramaturi, dupa cutremurul cu o magnitudine de 5,7 grade care a lovit, duminica, la granița Turciei cu Iran, scrie New York Times. Printre victime au fost și copii, iar 21 de oameni au fost raniți. Reprezentanții guvernului turc au anunțat ca echipele de salvare au cautat supraviețuitorii printre daramaturi. Citește și: Oreste lanseaza un avertisment serios pentru PNL, PMP și USR: ‘Daca nu vor incepe cu adevarat’ Trei dintre cei uciși erau copii și 21 de persoane au fost ranite, a transmis mininistrul turc al Sanatații… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

