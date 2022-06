Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane si-au pierdut viata si 10 au fost ranite, sambata, intr-un accident rutier in nord-vestul Turciei, a anuntat ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, potrivit dpa, citat de Agerpres. Trei dintre raniti sunt in stare critica la un spital din orasul Balikesir, a scris ministrul pe Twitter.…

- Opt persoane si-au pierdut viata si 10 au fost ranite, sambata, intr-un accident rutier in nord-vestul Turciei, a anuntat ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, relateaza dpa, conform Agerpres . Tragicul accident a avut loc dupa ce un microbuz, care transporta mai multe persoane la o nunta, a…

- Ministrul turc al Sanatații, Fahrettin Koca, a anunțat abolirea regimului maștilor in țara. Despre aceasta el a scris despre asta pe contul sau de Twitter. „Maștile nu mai sint obligatorii, decit in spitale. Dar dupa toata aceasta experiența, putem lua o masca cu noi pentru a fi folosita in locuri inchise…

- Cel putin 27 de persoane au murit intr-un accident rutier grav petrecut in vestul Ucrainei, transmite miercuri dpa preluat de agerpres. In accident au fost implicate mai multe vehicule: un autocar, un microbuz si o autocisterna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un microbuz s a rasturnat in aceasta dupa amiaza pe raza localitatii Veresti din judetul Suceava. Potrivit ISU Suceava la fata locului intervin pompierii militari ai Detasamentului Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa si spuma, trei ambulante SMURD doua tip…

- ACCIDENT rutier pe DN 1, intre Alba Iulia și Teius: Doi raniți, dupa o coliziune intre doua autoturisme. Trafic ingreunat ACCIDENT rutier pe DN 1, intre Alba Iulia și Teius: Doi raniți, dupa o coliziune intre doua autoturisme. Trafic ingreunat Un accident rutier a avut loc miercuri, 13 aprilie 2022,…

- Pompierii de la Detasamentul Curtea de Arges au fost solicitati in cazul unui accident rutier produs in comuna Corbeni. La fata locului se intervine cu un echipaj SMURD alaturi de un echipaj al SAJ.Este vorba despre trei copii, cu varsta de aproximativ 12 ani, care se plimbau pe o bicicleta, moment…

- Coliziune intre doua autovehicule intre localitatile Milisauti si Iaslovat.In urma evenimentului o femeie in varsta de 33 de ani si un minor in varsta de 15 ani au fost transportati la spital, anunta ISU Suceava. Au intervenit la fata locului pompierii militari ai Detasamentului Radauti cu o autospeciala…