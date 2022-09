Opt județe din estul și centrul țării sub cod portocaliu de vânt puternic. Ninsori viscolite la altitudini de peste 2.000 de metri Zonele montane din opt județe ale țarii se vor confrunta cu vant puternic, duminica intre orele 10 și 16, a transmis Administrația Naționala de Meteorologie care a emis o alerta nowcasting de cod portocaliu. Vizate de aceasta avertizare sunt zone montane din județele: Bacau, Suceava, Neamț, Vrancea, Buzau, Covasna, Mureș și Harghita. In acest interval, meteorologii avertizeaza ca indeosebi la peste 1600 metri se vor semnala intensificari ale vantului cu viteze la rafala de peste 90 -100 km/h, iar la altitudini mai mari de 2000 metri va ninge viscolit. De asemenea, in cea mai mare parte a țarii,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

