Stiri pe aceeasi tema

- Opt danezi au fost salvati dupa coliziunea ambarcatiunii pe care se aflau cu una sau doua balene in Oceanul Pacific, intre Peru si Polinezia Franceza, au anuntat joi Fortele Armate daneze, relateaza AFP si Reuters.

- Brigada a 3-a de asalt a Ucrainei a publicat, luni 19 iunie, imagini care, potrivit acesteia, arata soldați ce se deplaseaza pentru a-și ocupa tranșeele in timpul luptelor de langa Bakhmut. Reuters nu a reușit sa verifice independent locația sau data la care a fost filmat videoclipul. Ministerul britanic…

- Ministerul rus al Apararii a declarat luni ca a semnat un contract cu gruparea Ahmat a fortelor speciale cecene, la o zi dupa ce seful grupului Wagner de mercenari rusi, Evgheni Prigojin, a refuzat sa faca acest lucru, transmite Reuters, potrivit Agerpres. CITESTE SI BREAKING NEWS Victor Ponta: Va…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat sambata ca avioanele ucrainene de lupta au lovit doua obiective industriale din orașul Luhansk, aflat sub control rusesc, cu rachete de croaziera cu raza lunga de actiune Storm Shadow furnizate de Marea Britanie, relateaza Reuters, potrivit Rador."Rachetele aer-sol…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut duminica la Moscova o intalnire cu ministrul chinez al apararii, Li Shangfu, a anuntat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, transmite agentia TASS, citata de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat sambata ca este profund ingrijorat de informatiile privind escaladarea violentei dintre Fortele Armate sudaneze si principalul grup paramilitar al tarii, Rapid Support Forces (RSF-Fortele de Sprijin Rapid), si a cerut incetarea imediata a ostilitatilor,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, 64 de ani, va candida pentru a deveni urmatorul secretar general al NATO , a informat vineri, 31 martie, scrie agenția Reuters , care citeaza ziarul The Sun Mai multe state membre ale Aliantei Nord-Atlantice au sugerat ca von der Leyen va prelua conducerea…

- Ministrul apararii finlandez Antti Kaikkonen a declarat joi ca nu doreste ca tara sa sa doneze Ucrainei avioane de vanatoare Hornet, in pofida unei cereri in aceasta privinta din partea Kievului, transmite Reuters.''Opinia mea in calitate de ministru al apararii al Finlandei este aceea ca avem nevoie…