Opozantul rus Aleksei Navalnîi, aflat în greva foamei, ameninţat că va fi alimentat cu forţa Opozantul rus Aleksei Navalnii - aflat in greva foamei din 31 martie in penitenciarul din Pokrov (100 km est de Moscova), unde ispaseste in prezent o pedeapsa cu inchisoarea de doi ani si jumatate intr-un dosar despre care el si opozitia rusa sustin ca este fabricat politic - a fost amenintat de administratia inchisorii ca va fi alimentat cu forta, relateaza luni AFP si Reuters, citand contul sau oficial de Twitter. "El cantareste 77 de kg", se afirma pe contul @navalny, de pe care aliatii sai transmit informatii despre starea sa de sanatate in inchisoare, unde opozantul rus nu are acces la telefon… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

