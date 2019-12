”Aleksei Navalnii a fost arestat cu forta si ridicat. El nu a opus rezistenta”, a anuntat pe Twitter o purtatoare a sa de cuvant, Kira Iarmis.



Cu putin inainte, opozantul a difuzat o inregistrare video in care intrarea in sediul organizatiei sale, Fondul luprei impotriva coruptiei, a fost sparta cu bormasina si fierastraul electric.



Oancheta a fost deschisa in august cu privire la spalare de bani impotriva organizatiei lui Navalnii, care denunta coruptia in sferele inalte ale puterii.