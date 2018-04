Stiri pe aceeasi tema

- O noua campanie in favoarea unui referendum asupra acordului de iesire din Uniunea Europeana a fost lansata duminica, initiatorii acesteia fiind de parere ca toti britanicii, nu doar parlamentarii, trebuie sa aiba ultimul cuvant, transmite AFP. Intitulata 'The People's Vote' (Votul poporului), aceasta…

- Noua membri ai Partidului Conservator din Marea Britanie sustin amendamentele la legislatia necesara pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, inclusiv un vot in parlament privind ramanerea intr-o uniune vamala, a relatat vineri cotidianul The Guardian, citat de Reuters. Din grupul de disidenti…

- Marea Britanie are ceva de ascuns in cazul atacului neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus, considera Administratia Vladimir Putin, in contextul in care Londra a atribuit incidentul Moscovei. "Londra are ceva de ascuns. Partenerii sunt nervosi", a declarat joi Maria Zaharova,…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act ostil' care…

- Unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Marii Britanii a activat planul pentru un "Brexit dur", recrutand aproape o mie de ofițeri vamali pentru a face fața noilor bariere comerciale care vor aparea dupa ieșirea Marii Britanii din UE. Guvernul olandez a declanșat un plan de acțiune…

- Cei 62 de parlamentari care au semnat scrisoarea redactata de Grupul pentru cercetari europene - centru de studii al Partidului Conservator finantat partial din fonduri publice - ii recomanda sefei executivului ca in cadrul negocierilor cu UE privind Brexit sa ia masuri ca Marea Britanie sa fie libera…

- Potrivit unui document oficial care era destinat doar ministrilor cabinetului May, dar care a ajuns in presa, cresterea economica a Regatului Unit ar urma sa scada cu opt procente daca Marea Britanie ar parasi Uniunea Europeana fara un acord incheiat cu Bruxelles-ul. Conform analizei, exista…