OPINII: Bistrița, o oglindă murdară în care se privesc oamenii curați… „Să-mi cânte PP pe la spate…!” Sa-mi cante PP pe la spate! (unde PP = Politica in Primarie) Deseori vorbim despre administrație și politica fara sa facem o distincție. De altfel, politicienii, in funcție de conjunctura, folosesc aceste noțiuni pentru a-și zamisli din vorbe drumuri in conștiința cetațeanului cu drept de vot. Cand este vorba despre alegerile parlamentare, politicienii spun ca, de fapt, politica este o administrație mai complexa prin care dezvoltarea țarii ia avant. Cand este vorba despre alegeri locale, aceiași politicieni susțin ca administrația nu este politica, dar nici nu poate supraviețui fara politica.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

