- Sheriff Tiraspol a produs marea surpriza a zilei in fotbalul european. Campioana Republicii Moldova a caștigat cu 3-0 meciul tur cu Dinamo Zagreb, din play-off-ul Ligii Campionilor. Returul se va juca pe 25 august, la Zagreb. Parcursul extraordinar al celor de la Sheriff in preliminariile Ligii Campionilor…

- Sheriff Tiraspol - Dinamo Zagreb se joaca azi, de la 22:00, in playoff-ul de calificare in grupele Ligii Campionilor. Campioana din Republica Moldova pornește cu șansa a doua, dar Sheriff a aratat foarte bine in „dubla” cu Steaua Roșie Belgrad. Prezent in studioul GSP LIVE, Florin Chivulete, fost arbitru,…

- Sheriff Tiraspol a reușit sa se califice in play-off-ul Ligii Campionilor dupa o pauza de 11 ani. Discipolii lui Iurii Vernidub au eliminat-o pe Steaua Roșie Belgrad in turul trei preliminar cu scorul general de 2-1.

- Campioana Republicii Moldova, Seriff Tiraspol, s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor, dupa ce a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), campioana Serbiei, Steaua Rosie Belgrad, in mansa a doua a turului al treilea preliminar al competitiei. In tur, la Belgrad, scorul a fost…

- CFR Cluj, daca va fi eliminata din Liga Campionilor de Young Boys Berna, va juca in play-off-ul Europa League la fotbal cu invinsa dintre Steaua Rosie Belgrad si Sheriff Tiraspol, potrivit tragerii la sorti efectuate luni la Nyon. CFR ar juca prima mansa in deplasare, pe 19 august, iar returul la…

- Sheriff Tiraspol si-a aflat posibilii adversari din urmatoarea etapa a cupelor europene. Daca va reusi sa treaca de Trvena Zvezda Belgrad in turul trei preliminar al Ligii Campionilor, atunci "viespile" vor juca in play-off cu invingatoarea meciului dintre Dinamo Zagreb -

- CFR Cluj, daca va fi eliminata din Liga Campionilor de Young Boys Berna, va juca in play-off-ul Europa League la fotbal cu invinsa dintre Steaua Rosie Belgrad si Sheriff Tiraspol, potrivit tragerii la sorti efectuate luni la Nyon. CFR ar juca prima mansa in deplasare, pe 19 august, iar…

- Campioana Republicii Moldova la fotbal, Sheriff Tiraspol, a ciștigat in deplasare prima partida din Liga Campionilor, 4-0, cu echipa Teuta Durres din Albania, transmite MOLDPRES. In primul meci preliminar al Ligii Campionilor, echipa moldoveana a intrecut, cu 4-0, campioana Albaniei, Teuta Durres, jucind…