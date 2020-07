Opinie: Gadgeturile răpesc copiilor frumusețea care-i înconjoară (VIDEO) Diferitele gadget-uri au un impact negativ asupra gindirii copiilor, le distrug curiozitatea și interesul fața de tot frumosul ce ne inconjoara, impiedica dezvoltarea corecta a copilului și construirea imaginii proprii asupra lumii și, in final, astfel de copii se transforma in persoane care vor sa fie doar consumatori. Aceasta opinie a fost exprimata de celebrul actor rus, regizor și figura publi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

