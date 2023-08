Operatorul de termoficare din Ploiești a început, pe timp de vară, pregătirile pentru iarnă Proprietarii de apartamente – avertizaþi ca vor exista intreruperi ale furnizarii apei calde menajere N. D. Avand in vedere tristele experiențe de anul trecut cand ploieștenii care stau la bloc s-au spalat luni bune la lighean cu apa incalzita pe aragaz, iar dupa instalarea sezonului rece au inghețat de frig in apartamente din cauza nenumaratelor avarii la rețea, se pare ca operatorul local de termoficare a considerat ca este cazul sa se mearga pe principiul ”Iarna car și vara sanie”! Concret, pe data de 1 august a.c., societatea Termo Ploiești SRL a anunțat, prin intermediul unui comunicat de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea care administreaza depozitul de gunoi de la Mofleni a fost amendata din nou din cauza mirosul pestilential care a invadat orasul in vara acestui an, dar si pentru alte nereguli. Operatorul a fost amendat de comisarii Garzii de Mediu Dolj cu amenda maxima, de 200.000 de lei. In plus, comisarii…

- Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, centru special pentru inscriere la licee pentru elevii din alte județe Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, centru special pentru inscriere la licee pentru elevii din alte județe Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”…

- Orașul din Transilvania, centru al acțiunilor „antiteroriste” in perioada comunismului: Ce propunea Securitatea locala Orașul din Transilvania, centru al acțiunilor „antiteroriste” in perioada comunismului: Ce propunea Securitatea locala In perioada de apogeu a regimului comunist din Romania, un orașel…

- ANUNȚ CTP CLUJ-NAPOCA: Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA informeaza publicul calator ca, incepand cu data de 27.06.2023, ca urmare a lucrarilor de modernizare de pe Calea Motilor si Calea Manastur, statia Agronomia va fi relocata temporar cu cca 60 m spre Centru, in dreptul imobilului cu…

- Maria Tv transmite si in aceasta saptamana slujbe din Baia Mare. Astfel, in zilele luni, marți, miercuri, joi si sambata, incepand cu ora 18,00, iar duminica de la ora 10.30, vom putea urmari Sfintele Liturghii romano-catolice oficiate Biserica Sf. Anton (Sf. Nicolae) din Baia Mare, Piata Pacii. Source

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca marți, 20 iunie 2023, in intervalul orelor 19:45-22:00 și 23:00-23:59, va fi sistata parțial circulația transportului pe bd. Dacia, pe banda rezervata transportului public, tronsonul cuprins intre str. Burebista și bd. Cuza-Voda, direcția de deplasare spre…

- Si in aceasta saptamana Maria Tv transmite slujbe din Baia Mare. Astfel, in zilele luni, marți, miercuri, joi si sambata, incepand cu ora 18,00, iar duminica de la ora 10.30, vom putea urmari Sfintele Liturghii romano-catolice oficiate Biserica Sf. Anton de Padova (Sf. Nicolae) din Baia Mare, Piata…

- Luni dimineața a fost prins ursul care umbla saptamana trecuta prin Racadau și pe Calea București, a transmis Primaria Brașov."Din pacate, din cauza ranilor pe care le avea, in urma incercarii de a sari de la mare inalțime, rani incompatibile cu viata, ursul a fost eutanasiat. Luni, in jurul orei 4.30,…