Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Karl Nehammer spune ca Austria are o problema cu imigrația și ca Ministerul de Interne vrea un nou calendar de aderare la Spațiul Schengen pentru Romania și Bulgaria la primavara. Declarația a fost facuta dupa o intalnire cu șeful popularilor din Parlamentul European, Manfred Weber.

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați aseara, in jurul orei 18.15, de un coleg aflat in timpul liber care a observat ca un autoturism Volvo, de culoare gri, ce se deplasa pe Strada Ana Ipatescu dinspre Calea Șagului, a acroșat un alt autoturism marca Volkswagen, parcat regulamentar.…

- Ministerul de Interne anunța ultimile date privind reconectarea cu energie electrica. Astfel, orașele Chișinau și Balți sunt la aceasta ora conectate la lumina, iar Aeroportul Internațional Chișinau și-a reluat activitate.

- Concursul național de intrare in rezidențiat se va desfașura in șase centre universitare medicale: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Targu Mureș și Timișoara, cu o durata de 4 ore, in care trebuie rezolvate teste de tip grila cu 200 de intrebari, anunța Ministerul

- Refugiații ucraineni din Polonia care locuiesc in centre speciale vor trebui sa plateasca o parte din costurile de intreținere incepand din 2023, a anunțat Ministerul de Interne de la Varșovia, citat de EFE.

- Contrarevolutia romana Caderea regimului Ceausescu, culminând cu executarea cuplului prezidential, a fost unul dintre momentele cele mai mediatizate la nivel international în 1989, anul prabusirii comunismului în estul Europei. Remarcabila prin succesiunea rapida a evenimentelor,…

- Extrema dreapta a obtinut o victorie istorica in Italia, prin Partidul Fratelli d'Italia (FDI post-fascst) al lui Giorgia Meloni, care a obtinut in alegerile legislative de duminica, in coalitie impreuna cu Liga (extrema dreapta) a lui Matteo Salvini si Forza Italia (FI, liberal) al lui Silvio Berlusconi,44%…

- Treizeci si opt de migranti care incercau sa ajunga in Romania au fost salvati joi in Marea Neagra de paza de coasta bulgara, a anuntat Ministerul de Interne de la Sofia, un incident rar care se produce intr-un context de presiune migratorie, noteaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent…